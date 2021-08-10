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ФНС отчиталась о поступлениях в бюджет от повышенного НДФЛ для богатых

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Поступления от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых за шесть месяцев составили 29 млрд рублей, а за весь 2021 год ожидаются на уровне 70 млрд рублей. Об этом заявил во вторник, 10 августа, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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«Уже собрано 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд рублей. Я напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями», — цитирует Егорова пресс-служба ведомства.

Кроме этого он добавил, что ФНС рассчитывает закончить год с поступлением 25,5 трлн рублей, что больше, чем за прошлый год на 4,5 трлн рублей.

Егоров отметил, что на 2,9 трлн рублей, или более чем на 29%, выросли поступления налогов в консолидированный бюджет России за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Всего за полгода в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн рублей, уточнил глава ФНС.

С 1 января 2021 года в России ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Граждане, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год, платят налог не 13%, а 15%. Налогом облагается только сумма, превышающая указанный порог. Для остальных граждан ставка подоходного налога осталась прежней.

В июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения НДФЛ для богатых граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до 35%. По мнению парламентария, мера позволит государству направлять больше денег на помощь нуждающимся.

Ранее, в конце мая, Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых сотрудников коммерческих компаний. Также предлагалось обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя зарплата — 13,5 тыс. рублей в месяц).

По данным Минфина, в России налоги для граждан являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет. Ведомство указывало, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.

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