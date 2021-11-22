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Юристы оценили идею об отказе от декларации 3-НДФЛ

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В России физические лица должны самостоятельно подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным. Отмена этого регламента значительно упростит жизнь налогоплательщиков, заявила в понедельник, 22 ноября, «Известиям» юрист по налоговому праву Валентина Яковлева.

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Однако, по ее мнению, таких случаев, при которых налоговая жизнь россиян упростится будет не так много. Юрист допустила, что обязанность подавать декларацию сохранится при необходимости заявлять вычеты, например, при продаже автомобиля или квартиру, а также при покупке недвижимости и тд.

«То есть отмена декларации, если таковое случится, коснется не очень многих случаев. Кроме того, не ясно как налоговая планирует исчислять налог. Думаю, породит много споров», — уверена юрист.

Юрист по финансовым спорам Анна Грецкая также отметила, что отмена данной декларации упростит жизнь налогоплательщиков, так как им не придется ее заполнять. Она, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), указала, что ведомство проводит автоматизацию системы вычетов и до 2024 года этот процесс должен завершиться. Таким образом, налоговый орган сможет самостоятельно рассчитать налог, не прибегая к данным налогоплательщика.

«Такие действия налоговой службы направлены на упрощение жизни налогоплательщика во всех сферах и полный уход от деклараций. Налоговая служба становится ближе, проще и комфортнее во взаимодействии», — добавила Грецкая.

Ранее в этот же день руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Однако, как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Согласно информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.

Глава ФНС добавил, что пока служба проходит этап автоматизации системы вычетов: инвестиционных, имущественных и других. Когда процесс будет завершен, для вычетов не придется сдавать декларации. Все вычеты перейдут на этот принцип к 2024 году.

Также 22 ноября, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в 2022 году российских предпринимателей ждут налоговые послабления в виде снижения ставок или освобождения от обязанности уплачивать налог. Так, по его словам, с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождается оказание услуг общественного питания.

Кроме того, если численность персонала этих предприятий превышает 250 человек, то они смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам «на больничные» — 0%).

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