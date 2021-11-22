Юрист перечислил предстоящие в 2022 году налоговые послабления

Налоговые послабления в виде снижения ставок или освобождения от обязанности уплачивать налог ждут российских предпринимателей в 2022 году. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождается оказание услуг общественного питания.

«Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы», — заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, если численность персонала этих предприятий превышает 250 человек, то они смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам «на больничные» — 0%).

В тоже время, отметил собеседник для получения освобождения от НДС необходимо, чтобы доход предприятия общепита за предшествующий календарный год не превышал 2 млрд рублей, и удельный вес доходов от реализации услуг в общей сумме составил не менее 70%. Кроме того, размер выплачиваемой заработной платы должен соответствовать среднестатистическим показателям, но этот критерий заработает с 2024 года.

Также будет упрощено проведение ряда административно-налоговых процедур. Например, организации больше не будут обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы, кроме налоговой инспекции по месту регистрации.

Льготы по обложению налогом компенсаций стоимости путевки на отдых будут доступны всем категориям граждан, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Если за год работнику выдали несколько путевок, освобождение действует только для первой. Кроме того, не будет облагаться НДФЛ компенсация путевок для детей сотрудников в возрасте до 18 лет и до 24 лет — для обучающихся очно (сейчас действует ограничение до 16 лет).

Также сохранится практика предоставления социальных и имущественных вычетов, но прибавится налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Уведомление о праве на вычет работодателю теперь будет направлять сама налоговая инспекция после соответствующего обращения к ней работника, заключил Соловьев.

Ранее, 19 ноября, стало известно о том, что изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам в 2022 году. Соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд. Планируется, что он будет подписан до конца этого года.