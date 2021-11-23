Эндокринолог назвала признаки дефицита витамина B

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о том, какие признаки говорят о дефиците витаминов группы В.

По словам эксперта, всего существует восемь витаминов группы В: тиамин (витамин B1), рибофлавин (витамин В2), ниацин (витамин B3), пиридоксин (витамин B6), фолиевая кислота (витамин В9), кобаламин (витамин B12), биотин (витамин В8) и пантотеновая кислота (витамин В5). Витамины группы В в основном регулируют обмен веществ и энергии, а также транспорт кислорода в организме, что важно в первую очередь для функционирования клеток нервной, мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также для кроветворения и состояния кожи.

Клинические проявления дефицита витаминов группы В можно разделить на несколько групп, подчеркнула Михалева.

Во-первых, о недостатке витаминов этой группы говорят симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде астенизации или так называемого синдрома хронической усталости: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, физическая усталость, головокружение.

«Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти», — рассказала Михалева.

Кроме того, насторожить должно нарушение кроветворения. Стойкая к обычному лечению анемия может быть следствием не дефицита железа, а дефицита различных витаминов группы В, отметила эндокринолог. Симптомами могут быть повышенная кровоточивость десен, склонность к образованию синяков при незначительной травме, а также склонность к тромбозам.

Симптомы со стороны ЖКТ также могут быть проявлением дефицита витаминов группы B. Среди них — тошнота, диарея, плохой аппетит, склонность к образованию язв в полости рта и на слизистых оболочках ЖКТ, запоры, боли в животе.

Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы — сердцебиение, боли в области сердца, одышка при физической нагрузке, отеки.

«Симптомы со стороны кожи и слизистых оболочек — поражения слизистой оболочки губ с вертикальными трещинами и слущиванием эпителия (хейлоз), ангулярный стоматит (заеды в углах рта), глоссит (язык отечен, «географический», с отпечатками зубов, гипертрофия или атрофия сосочков языка (лаковый язык)). Могут быть ярко-красный цвет языка, себорейный дерматит. Возможно покраснение и уплотнение кожи с шелушением на тыльной части кистей рук и стоп, на шее, груди», — добавила врач.

Михалева подчеркнула, что витамины группы В содержатся во многих продуктах животного и растительного происхождения, поэтому при разнообразном питании риск дефицита витаминов невысок. Однако неправильное питание, предпочтение продуктов быстрого приготовления, промышленного производства, обедненных витаминами и богатых калориями, жиром, солью и сахаром, может приводить к дефициту витаминов. К дефицитам могут также приводить однообразное питание, вегетарианство, злоупотребление алкоголем, беременность, нарушение всасывания витаминов из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, операции на желудке или кишечнике и даже прием некоторых лекарственных препаратов, заключила она.

Ранее было опубликовано исследование ученых, согласно которому дефицит витамина D в организме может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Недостаток этого витамина может привести к гипертонии или инфаркту.