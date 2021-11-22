Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства

Правительство РФ утвердило порядок госконтроля за цензовыми надбавками на жизненно необходимые и важные лекарства. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но внеплановые проверки тоже возможны.

Мишустин также отметил, что важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан.

В январе руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что жизненно необходимые и важные лекарственные препараты в России подорожали менее чем на 5% с начала пандемии. Она отметила, что ведомство постоянно наблюдает за ростом цен на важные лекарственные препараты и контролирует этот вопрос.

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