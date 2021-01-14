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Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%

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Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России подорожали менее чем на 5% с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг, 14 января, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«В среднем по итогу года средний рост цены, по мониторингу, составляет не более 4,9–5%. В среднем эта цифра укладывается в цифру инфляции. По большому счету мы можем сказать, что система мониторинга (цен за препаратами сегмента ЖНВЛП. — Ред.) сработала», — рассказала Самойлова, выступая на Гайдаровском форуме.

Она отметила, что ведомство постоянно наблюдает за ростом цен на важные лекарственные препараты и контролирует этот вопрос.

«Несмотря на то что были перебои с поставками, ценовой сегмент класса ЖНВЛП устоял», — добавила она.

Ранее, 24 ноября 2020 года, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. В список вошли еще 24 лекарственных препарата.

В конце ноября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что после включения в список ЖНВЛП включение медикамента спинраза в список жизненно необходимых важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизит стоимость препарата на 35%, до 5 млн рублей.

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