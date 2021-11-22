Врач рассказала об опасных бытовых приборах в квартире

Электромагнитные волны, излучаемые бытовыми приборами, могут угрожать нервной, иммунной, эндокринной и половой системам человека, рассказала врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро» Екатерина Терентьева 22 ноября.

Она отметила, что источники слабого электромагнитного излучения, такие как микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, компьютерная техника, беспроводные приборы, а также средства сотовой связи — сегодня есть в каждом доме. В зависимости от интенсивности, длительности и локальности излучения, состояния здоровья человека, проявляется биологический эффект электромагнитного воздействия.

«Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы», — рассказала терапевт «РИА Новости».

Она отметила, что эффект от излучения накапливается, поэтому может способствовать развитию отдаленных последствий дегенеративных процессов в центральной нервной системе, новообразований, гормональных заболеваний, преждевременного старения организма.

Чтобы исключить или снизить активность воздействия электромагнитного излучения на организм Терентьева рекомендует грамотно располагать мебель для отдыха — на расстоянии двух-трех метров от электроприборов. Новые приборы необходимо проверять на соответствие требованиям санитарных норм, выбирать приборы меньшей мощности и вести телефонные разговоры по мобильнику не дольше 3-4 минут за раз.

19 ноября нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер заявил, что частое использование электронных устройств может привести к цифровой деменции. Специалист подчеркнул, что такие устройства особенно опасны для детей и подростков, так как мешают образовательному процессу, запоминанию и критическому мышлению.