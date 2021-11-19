Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Четыре человека погибли при пожаре в пригороде Лондона
Общество
Певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19
Экономика
Депутаты разработали законопроект о фудшеринге для супермаркетов
Мир
Нацгвардия Украины начала учения около границы с Белоруссией
Мир
Власти Баварии объявили о введении локдауна для непривитых
Мир
Польша приостановит грузовое ж/д сообщение с Белоруссией через пункт «Кузница»
Мир
Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста
Мир
Лавров призвал ОБСЕ к беспристрастности по ситуации на Украине
Политика
Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе
Спорт
Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»

Нейробиолог предупредил о риске цифровой деменции из-за смартфонов

Нейробиолог Шпитцер: смартфоны повышают риск цифровой деменции
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частое использование электронных устройств может привести к цифровой деменции. Об этом в пятницу, 19 ноября, в беседе с «Газетой.Ru» заявил нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер.

Брось трубку: почему развитие детей замедлилось
Увеличение времени, проведенного в пандемию с гаджетами, негативно сказалось на дошкольниках

«Гаджеты призваны облегчить нам жизнь, но их коварная опасность в том, что их использование приводит к постепенному разрушению нейронных связей из-за отсутствия нагрузки на мозг. В последствии этого и наступает цифровая деменция — заболевание, которое сопровождается расстройствами памяти, сложностями в восприятии информации и отсутствием критического мышления», — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что такие устройства особенно опасны для детей и подростков. По словам Шпитцера, гаджеты мешают образовательному процессу.

«Четверть тех, кто смотрел телевизор более трех часов в день, не сумели окончить школьный курс, и только 10% из них получили высшее образование. Это означает, что цифровые устройства мешают достичь пиковой формы умственного развития и способствуют ранней деменции», — указал он.

Чтобы снизить риск «цифрового слабоумия» родителям следует контролировать время, проведенное детьми в интернете. Также нейробиолог рекомендует взрослым устраивать так называемый диджитал-детокс, отказываясь на определенный период от использования гаджетов, что поможет восстановить работу головного мозга.

29 октября врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина перечислила симптомы, указывающие на наличие информационной перегрузки из-за интернета. К ним специалист отнесла снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями, проблемы со сном, в том числе из-за синего свечения экрана, развитие тревоги и даже депрессии.

Ранее, 26 октября, врач-невролог, врач-гирудотерапевт Ольга Зинчева рассказала «Известиям» об особой опасности использования смартфонов в ночное время и перечислила факторы вредного влияния гаджетов на организм человека. Эксперт подчеркнула, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021