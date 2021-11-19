Нейробиолог предупредил о риске цифровой деменции из-за смартфонов

Частое использование электронных устройств может привести к цифровой деменции. Об этом в пятницу, 19 ноября, в беседе с «Газетой.Ru» заявил нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер.

«Гаджеты призваны облегчить нам жизнь, но их коварная опасность в том, что их использование приводит к постепенному разрушению нейронных связей из-за отсутствия нагрузки на мозг. В последствии этого и наступает цифровая деменция — заболевание, которое сопровождается расстройствами памяти, сложностями в восприятии информации и отсутствием критического мышления», — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что такие устройства особенно опасны для детей и подростков. По словам Шпитцера, гаджеты мешают образовательному процессу.

«Четверть тех, кто смотрел телевизор более трех часов в день, не сумели окончить школьный курс, и только 10% из них получили высшее образование. Это означает, что цифровые устройства мешают достичь пиковой формы умственного развития и способствуют ранней деменции», — указал он.

Чтобы снизить риск «цифрового слабоумия» родителям следует контролировать время, проведенное детьми в интернете. Также нейробиолог рекомендует взрослым устраивать так называемый диджитал-детокс, отказываясь на определенный период от использования гаджетов, что поможет восстановить работу головного мозга.

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