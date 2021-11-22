Появились подробности о пострадавших при пожаре в хостеле Москвы

Один человек направлен в больницу и двое отказались от госпитализации после осмотра медиками пострадавших при пожаре в хостеле. Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября.

По данным «Известий», двое пострадавших отказались от госпитализации после того, как медики выявили у них отравление продуктами горения. Еще один пострадавший с подозрением на перелом позвоночника госпитализирован.

Ранее столичное ГУ МЧС сообщило о трех пострадавших при пожаре в пристройке хостела в Москве. Всего из горящего здания спасли 16 человек и эвакуировали около 80. Их передали медикам.

По последним данным, площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар удалось потушить в 00:57.

Как сообщили РЕН ТВ в компании, владеющей хостелом, здание полностью выгорело.

«Знаем, что сгорел хостел, причина неизвестна. Предположительно, не наша вина, сработала сигнализация, мы вовремя успели эвакуировать всех людей. Пожарные быстро приехали. Сгорело 100%», — отметили представители компании.

Пожар возник в пристройке к хостелу в Москве. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте 21 ноября, в воскресенье.