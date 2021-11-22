Пожар в московском хостеле ликвидирован

Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в столичном МЧС.

По информации ведомства, возгорание удалось полностью потушить в 00:57.

Площадь пожара составила 300 кв.м.

По данным источника ТАСС, из горящего здания были спасены 30 и эвакуированы 120 человек.

Три человека пострадали, всех их передали медикам для оказания помощи и госпитализации.

Как сообщил РЕН ТВ, в компании-владельце хостела, здание полностью выгорело.

«Знаем, что сгорел хостел, причина неизвестна. Предположительно, не наша вина, сработала сигнализация, мы вовремя успели эвакуировать всех людей. Пожарные быстро приехали. Сгорело сто процентов», — отметили представители компании.

Пожар возник в пристройке к хостелу в Москве. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте 21 ноября.