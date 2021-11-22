Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Три человека пострадали при пожаре в пристройке хостела в Москве. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

На имеющихся в распоряжении «Известий» кадрах видно, как из пристройки валит дым, а возле здания работают пожарные.

Всего из горящего здания спасли 16 человек и эвакуировали около 80. Их передали медикам.

По данным МЧС, площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м. Пожару присвоен третий ранг.

Пожар возник в пристройке к хостелу в Москве на Волгоградском проспекте 21 ноября.