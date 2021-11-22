Переизбранный президент Болгарии Радев оценил итоги выборов в стране

Переизбранный на второй срок президент Болгарии Румен Радев заявил о прохождении страны через испытание демократией. Такой комментарий после победы во втором туре президентских выборов он дал 21 ноября.

«Болгария прошла это испытание демократией. Она не поддалась попыткам этнического разделения. Разум и патриотизм взяли верх над апатией и ложью. Завершился беспрецедентный политический месяц с двумя сериями выборов (президентскими и парламентскими. — Ред.), которые подтвердили стремление нашего народа к переменам, к разрыву с коррупцией, грабежом и беззаконием, к отстранению мафии от власти», — цитирует Радева портал Novini.bg.

Он отметил, что фейки и пропаганда в предвыборную кампанию не отвратили граждан от выполнения гражданского долга.

В воскресенье вечером болгарские телеканалы обнародовали экзитполы, согласно данным которых действующий президент Болгарии во втором туре набрал от 64,5% до 65,7% (в зависимости от агентства, проводившего подсчет), что является убедительной победой кандидата. Соперники Радева по политической гонке не смогли набрать 50% голосов в первом туре выборов 14 ноября, поэтому был проведен второй.

18 ноября глава Болгарии Румен Радев заявил, что Крым в настоящий момент российский. Об этом он заявил во время предвыборных дебатов на местном телевидении. Так он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова.

До этого Радев отметил, что Россия не может являться моделью развития для Болгарии, но и не может быть ее врагом. Хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа, заявил болгарский лидер 18 ноября в эфире местного телеканала.