Актер Калныньш вспомнил об удивительной органике Руслановой

Актер Ивар Калныньш в беседе с «Известиями» в воскресенье, 21 ноября, признался, что шокирован смертью актрисы Нины Руслановой.

«Шокирован этой информацией, не знаю даже, что сказать. Жаль, что так уходят люди. Мы несколько раз работали вместе. Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у нее была. Потеряли серьезную артистку, очень жаль», — поделился он.

Нина Русланова скончалась 21 ноября, после продолжительной болезни на 76-м году жизни. Последней ее работой на больших экранах стала роль в фильме «Вий», рассказал режиссер Олег Степченко. После «Вий» народная артистка снялась только в сериале «Жила-была одна баба». Степченко вспомнил, что в 2014 у Руслановой случился инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.