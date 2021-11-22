Режиссер Олег Степченко прокомментировал смерть Нины Руслановой

Роль в фильме «Вий» стала последней на больших экранах для Нины Руслановой. Об этом рассказал режиссер фильма Олег Степченко в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

После «Вий» народная артистка снялась только в сериале «Жила-была одна баба».

«Она приходила ко мне перед болезнью. Она тогда пробовала с Дуровым играть — мы были просто в восторге от того, как она всё это делала. Настолько органичная, настолько великая актриса», — поделился режиссер.

Он вспомнил, что в 2014 у Руслановой случился инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

«Она справилась великолепно со всем, но забывала слова некоторые. Спасибо дочке, которая постоянно помогала ей, была на площадке. Как великая актриса, она показывала безупречные результаты. С этим можно было делать то, что задумывалось», — добавил Степченко и выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.