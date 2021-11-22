Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Мир
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение

Режиссер Олег Степченко прокомментировал смерть Нины Руслановой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роль в фильме «Вий» стала последней на больших экранах для Нины Руслановой. Об этом рассказал режиссер фильма Олег Степченко в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

После «Вий» народная артистка снялась только в сериале «Жила-была одна баба».

«Она приходила ко мне перед болезнью. Она тогда пробовала с Дуровым играть — мы были просто в восторге от того, как она всё это делала. Настолько органичная, настолько великая актриса», — поделился режиссер.

Он вспомнил, что в 2014 у Руслановой случился инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

«Она справилась великолепно со всем, но забывала слова некоторые. Спасибо дочке, которая постоянно помогала ей, была на площадке. Как великая актриса, она показывала безупречные результаты. С этим можно было делать то, что задумывалось», — добавил Степченко и выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021