Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино помогут c похоронами Руслановой

Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино помогут в организации похорон актрисы Нины Руслановой. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«Пока еще никакого решения (о месте, дате прощания и захоронения — Ред.) нет, это (известие о смерти — Ред.) пришло только два часа назад. Сейчас Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино вместе с близкими Нины Ивановны занимаются вопросами, связанными с захоронением, включены в эту проблему», — приводит ее слова «РИА Новости».

Нина Русланова скончалась в воскресенье, 21 ноября, после продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара назвал актрису очень сильным, правильным, мощным и честным человеком. Русланова сыграла в его фильме «Завтра была война».

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов заявил, что память народной артистки России может быть увековечена в Москве.