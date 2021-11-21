Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве

Память народной артистки России Нины Руслановой может быть увековечена в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов 21 ноября.

«Нина [Русланова] была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие», — поделился Герасимов с ТАСС.

Нина Русланова скончалась в воскресенье, 21 ноября, после продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара назвал актрису очень сильным, правильным, мощным и честным человеком. Русланова сыграла в его фильме «Завтра была война».

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР). В 1985–1988 годах служила в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Являлась членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Зрителям известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и другим.