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Носков рассказал об уникальном даре Валерия Гаркалина

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Народный артист РФ Валерий Гаркалин отлично знал актерское ремесло и с радостью делился с коллегами опытом. Об этом 21 ноября рассказал журналистам режиссер и актер Андрей Носков.

По его словам, находившиеся вместе с Гаркалиным на сцене, за кулисами или на съемочной площадке люди все время у него чему-то учились. Актер умел объяснить актерское ремесло.

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«Он был человеком театра, носителем этой секретной информации», — рассказал Носков РЕН ТВ.

Также актер отметил, что Гаркалин обладал редким актерским даром — быть смешным в кадре.

«Мы можем в жизни рассказывать анекдоты, а на сцене или в кадре быть несмешными. Так вот он умел, обладал этим чувством юмора именно в кадре, на съемочной площадке», — добавил Носков.

Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке 20 ноября в возрасте 67 лет. В октябре его госпитализировали с коронавирусом.

Актера похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС).

Был актером Московского академического театра сатиры. Известен и по своим работам в кино, на его счету съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей «Бедная Саша» (1997 год), «Ландыш серебристый» (2000 год), «Ширли-Мырли» (1995 год). С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе.

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