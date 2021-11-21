В Танзании спасли от живодеров 220-летнюю черепаху

Черепаху вида альдабра по кличке Том, возраст которой приравнивается к 220 годам, спасли от живодеров в Танзании. Об этом сообщил в воскресенье, 21 ноября, корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Несмотря на возраст черепахи, жители Танзании катались на ней. На это обратили внимание ветеринары, после чего Тома забрали от живодеров и передали на содержание в центр защиты диких животных Килиманджаро.

Возраст черепахи удалось определить во время проведения экспертизы. Таким образом, Том является свидетелем становления Танзании как независимой страны, поскольку менее 220 лет назад страна была колонией Германии (с 1885 по 1918 год).

Представители вида альдабра являются редкими и крупными черепахами. К примеру, Том весит 360 кг. Родиной таких черепах являются Сейшельские острова, а в Танзании таких черепах всего несколько.

Ранее в ноябре в центр реабилитации диких животных в Танзании из России перевезли льва Симбу. В марте 2020 года «черные фотографы» в Сочи выкинули его на улицу из-за болезни. Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян забрал львенка и вылечил его, пройти курс дорогостоящего лечения животному также помогли меценаты.

В июле 2020-го зоозащитница Юлия Агаева рассказала, что занимается организацией возвращения Симбы на родину. Первую в истории России официальную репатриацию зоозащитники согласовывали больше года, им удалось осуществить ее при участии Русской медной компании. Российские инвесторы специально построили вольер для Симбы на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро и гарантировали его содержание до конца 2022 года.

Теперь у Симбы «царские условия» — отдельный вольер, свой бассейн, укрытие и любимые игрушки.