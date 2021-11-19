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Спасенный в РФ от живодера львенок обрел новую жизнь в Танзании

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Лев Симба, избитый сочинским фотографом-живодером, сейчас находится в центре реабилитации диких животных в Танзании, для него созданы «царские условия». Об этом 19 ноября сообщил корреспондент РЕН ТВ.

В этом центре содержат только тех, кто не выживет в дикой природе, — не умеющих охотиться животных-инвалидов. У Симбы есть отдельный вольер, свой бассейн, укрытие, везде разбросаны игрушки. Он любит забавляться с ведрами.

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Ранее, 23 июля 2020 года, гендиректор туристической компании So.Travel Юлия Агаева сообщила, что занимается организацией возвращения Симбы на родину. Команда неравнодушных согласовывала репатриацию льва больше года. Первую в истории России официальную репатриацию зоозащитникам удалось осуществить при участии Русской медной компании. Российские инвесторы специально построили вольер для Симбы на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро и гарантировали его содержание до конца 2022 года, а затем о льве уже позаботится Танзания.

До этого, 25 марта 2020 года, сообщалось, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы». Его эксплуатировали на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью. Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян забрал львенка и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты.

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