Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию

Вылеченного в Челябинске львенка Симбу в сентябре увезут в Танзанию. Об этом сообщается на сайте реабилитационного центра защиты диких животных и птиц фонда «Спаси меня» в соцсети Facebook.

«Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. <...> Мы выбрали Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов. <...> Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября», — сказано в сообщении, опубликованном 22 июля.

Отмечается, что в избранном центре, расположенном недалеко от горы Килиманджаро, Симба будет обитать на площади 2 га, возможно, вместе с компаньоном. Его вольер не станут огораживать забором.

«Это будет первая международная коллаборация по репатриации диких животных Африки, инициированная Россией, и первый шаг на пути развития новых экоотношений», — заявила генеральный директор туристической компании So.Travel Юлия Агаева.

В марте сообщалось, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы». Его эксплуатировали на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью.

Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян взял животное под опеку и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты. Историю выздоровления львенка врач публиковал в соцсетях.

Врач сообщил, что планирует отправиться в Танзанию вместе с Симбой для обмена опытом с немецкими специалистами. «<...> Особенно интересно выпускать представителей фауны в естественную среду обитания. Ведь для нас это самая большая награда за работу», — заявил Даллакян. Он добавил, что в Танзании будет запланирована встреча с международными фондами для обсуждения актуальных проблем животного мира.