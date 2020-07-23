Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Мир
Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован
Общество
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Общество
Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию
Общество
Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию

0
Фото: facebook.com/priytspasimenya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вылеченного в Челябинске львенка Симбу в сентябре увезут в Танзанию. Об этом сообщается на сайте реабилитационного центра защиты диких животных и птиц фонда «Спаси меня» в соцсети Facebook.

Зверские законы: станут ли животные равны людям
В США идут споры о юридических правах братьев наших меньших

«Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. <...> Мы выбрали Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов. <...> Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября», — сказано в сообщении, опубликованном 22 июля.

Отмечается, что в избранном центре, расположенном недалеко от горы Килиманджаро, Симба будет обитать на площади 2 га, возможно, вместе с компаньоном. Его вольер не станут огораживать забором.

«Это будет первая международная коллаборация по репатриации диких животных Африки, инициированная Россией, и первый шаг на пути развития новых экоотношений», — заявила генеральный директор туристической компании So.Travel Юлия Агаева.

В марте сообщалось, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы». Его эксплуатировали на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью.

Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян взял животное под опеку и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты. Историю выздоровления львенка врач публиковал в соцсетях.

Врач сообщил, что планирует отправиться в Танзанию вместе с Симбой для обмена опытом с немецкими специалистами. «<...> Особенно интересно выпускать представителей фауны в естественную среду обитания. Ведь для нас это самая большая награда за работу», — заявил Даллакян. Он добавил, что в Танзании будет запланирована встреча с международными фондами для обсуждения актуальных проблем животного мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020