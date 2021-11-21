Жители Подмосковья столкнулись с новым видом мошенничества

Жители Московской области столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Мошенники отправляют потенциальным жертвам письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в 10 тыс. рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам. При этом от жителей Подмосковья также требуют предоставить налоговые декларации.

В управлении безопасности в свою очередь обратили внимание на ст. 217 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, государственные выплаты за исключением больничных не облагаются подоходным налогом.

Таким образом, только Федеральная налоговая служба (ФНС) может высылать требования об уплате налогов, тогда как уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика или на «Почту России», указано в заявлении управления от 19 ноября.

Ранее, 9 ноября, о получении такого «письма счастья» также написал на своей странице в Facebook председатель Союза потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) Игорь Костиков. Он возмутился тем, что в ПФР якобы не могли освободить эти выплаты от НДФЛ.

В Минтруде и в ПФР в свою очередь заверили, что НДФЛ не облагаются единовременные выплаты пенсионерам, пенсии, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, а также на любые другие меры соцподдержки граждан.