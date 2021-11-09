Мошенники начали рассылать уведомления от имени ПФР об уплате НДФЛ с пособий

В России началась рассылка писем якобы от имени Пенсионного фонда (ПФР) с требованием оплатить 13% НДФЛ от летнего пособия на детей с 7 до 18 лет и осенних выплат пенсионерам. Об этом сообщил Telegram-канале Banksta во вторник, 9 ноября.

«Мошенники от имени Пенсионного фонда начали рассылку с требованием уплатить 13% НДФЛ от летних госвыплат — 10 тыс. рублей на ребенка дошкольного возраста. Они требуют налоговые декларации и деньги до 1 декабря», — отмечается в сообщении.

О получении такого «письма счастья» также написал на своей странице в Facebook председатель Союза потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) Игорь Костиков.

Он возмутился тем, что в ПФР якобы не могли освободить эти выплаты от НДФЛ. Администрирование этих деклараций и налогов обойдется бюджету в расходы, сравнимые с самими выплатами, подчеркнул он.

«Или это наказание тем, кто эти выплаты получил? То есть из 10 тыс. пенсионер теперь потратив массу времени, должен вернуть государству 1 тыс. 300 рублей. По факту это как-то не согласуется с поручением президента — выплатить 10 тыс. рублей. А всего 8700 рублей. Просто обман», — отметил Костиков, приняв мошенническое уведомление за настоящее.

Согласно ст. 217 НК РФ, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются НДФЛ.

Стоит отметить, что требование об уплате налога высылает не ПФР, а Федеральная налоговая служба (ФНС). Служба работает с гражданами не через СМС или электронную почту, а через личный кабинет налогоплательщика или «Почту России».

Ранее в этот же день в платежной системе Visa сообщили «Известиям», что в России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт. Согласно опросу, проведенному среди 1613 человек в возрасте от 18 до 65 лет, 90% респондентов лишь частично знают, как обезопасить данные своих банковских карт. Хуже осведомлена об этом молодежь в возрасте до 25 лет. Это делает граждан уязвимыми перед мошенниками и использованием приемов социальной инженерии.