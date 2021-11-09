Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Общество
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Мир
В Австрии назвали отправку мигрантов к границе Белоруссии нарушением прав человека
Общество
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
Общество
Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Авто
Доля автомобилей с автоматом на российском рынке достигла 66%
Мир
Президент Чехии поручил сформировать новый кабмин
Авто
Первый «пешеходный переход будущего» появился в Москве
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Работодателям в Португалии запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

В ПФР и Минтруде опровергли рассылку уведомлений об уплате НДФЛ с пособий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионный фонд России не рассылает уведомления об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с пособий на детей и выплат пенсионерам. Об этом сообщили «Известиям» в ПФР 9 ноября.

Выплатная услуга: получение каких пособий упростят в 2022 году
Власти планируют передать назначение 17 мер поддержки в ПФР

Ранее интернет-пользователи пожаловались на сообщения, которые им пришли якобы от имени Пенсионного фонда с требованием об оплате 13% НДФЛ от летнего пособия на детей с 7 до 18 лет и осенних выплат пенсионерам.

В Минтруде также заявили «Известиям», что НДФЛ не облагаются единовременные выплаты пенсионерам, пенсии, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет, единовременные выплаты на школьников, пособия по безработице, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства, выделенные семье по социальному контракту и любые другие меры соцподдержки граждан.

По ст. 217 НК РФ, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются НДФЛ.

Выплатить единовременно по 10 тыс. рублей на каждого школьника поручил в августе президент России Владимир Путин. Заявление на получение средств можно было направить до 1 ноября.

Кроме того, в конце августа российский лидер предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей. Решение было принято на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. В том же месяце Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, которая коснулась порядка 43 млн граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021