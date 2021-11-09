В ПФР и Минтруде опровергли рассылку уведомлений об уплате НДФЛ с пособий

Пенсионный фонд России не рассылает уведомления об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с пособий на детей и выплат пенсионерам. Об этом сообщили «Известиям» в ПФР 9 ноября.

Ранее интернет-пользователи пожаловались на сообщения, которые им пришли якобы от имени Пенсионного фонда с требованием об оплате 13% НДФЛ от летнего пособия на детей с 7 до 18 лет и осенних выплат пенсионерам.

В Минтруде также заявили «Известиям», что НДФЛ не облагаются единовременные выплаты пенсионерам, пенсии, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет, единовременные выплаты на школьников, пособия по безработице, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства, выделенные семье по социальному контракту и любые другие меры соцподдержки граждан.

По ст. 217 НК РФ, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются НДФЛ.

Выплатить единовременно по 10 тыс. рублей на каждого школьника поручил в августе президент России Владимир Путин. Заявление на получение средств можно было направить до 1 ноября.

Кроме того, в конце августа российский лидер предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей. Решение было принято на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. В том же месяце Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, которая коснулась порядка 43 млн граждан.