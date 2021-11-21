РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов из-за снижения спроса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов из-за падения потребительского спроса. Об этом 21 ноября сообщил РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В нем ФПК просит закрыть продажу билетов по ряду направлений.

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — уточнили в пресс-службе компании.

По данным перевозчика, на всех железнодорожных маршрутах, которых коснутся изменения, продолжат следование альтернативные поезда.

Изменения затронут, в частности, поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Адлер, Нижний Новгород. В новогодние праздники ФПК намерена назначить дополнительно около 500 поездов. Они будут ходить по наиболее популярным у пассажиров направлениям — регионам Центральной России, курортам Северного Кавказа, Черноморскому побережью, Уралу и Дальнему Востоку.

Падение спроса на поездки по железной дороге вызвано ограничениями, введенными из-за коронавируса. 13 ноября заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что законопроект о введении QR-кодов несильно отразится на пассажиропотоке компании.

Основная доля пассажиропотока уже имеет QR-коды и меддокументы для предъявления при посадке в поезд в условиях пандемии коронавируса, отметил он.

12 ноября эксперты прокомментировали «Известиям» подготовку двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте. РЖД технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства, заявил замглавы компании Евгений Чаркин. Детали определят положениями законодательства.

В октябре правительство направило в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.