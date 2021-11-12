Эксперты раскрыли порядок введения QR-кодов в разных отраслях

Эксперты в различных сферах прокомментировали «Известиям» подготовку двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ранее заявили, что законопроекты будут предусматривать введение обязательных QR-кодов, но не уточнили время внесения документов в Госдуму.

Как рассказали специалисты в сфере пассажирских авиаперевозок, QR-коды заработают на воздушном транспорте не раньше середины января.

Введение запрета на осуществление регистрации и полета без QR-кода первой из российских компаний поддержала «дочка» «Аэрофлота» — «Победа».

«Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — рассказала «Известиям» представитель лоукостера Елена Селиванова.

При этом «Победа» выступила против требования предъявлять QR-код при покупке авиабилетов, так как это нарушит права пассажиров.

РЖД технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства, заявил замглавы компании Евгений Чаркин. Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства, сообщили «Известиям» в пресс-службе РЖД.

Сфера торговли предложила свои схемы реализации обязательного режима с QR-кодами. Прежде всего предъявлять метки следует не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за покупки. Об этом «Известиям» рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Он уточнил, что такой вариант организация уже обозначила Минпромторгу на одном из последних совещаний.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы. А поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке (либо COVID-19 в анамнезе) или по медотводу от вакцинации в купе с отрицательным ПЦР-тестом, ранее сообщил РБК.

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От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях