В РЖД оценили последствия введения QR-кодов для пассажиропотока

Законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке РЖД. Об этом 13 ноября заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Законопроект внесен был вчера, поэтому, наверное, еще будут какие-то обсуждения в Госдуме, надо дождаться финальной версии закона, но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — сказал он.

По словам Пегова, основная доля пассажиропотока уже имеют QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

Он также заявил, что РЖД готовы к организации проверки QR-кодов, поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды планируется ввести с 1 февраля, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете. Она также вновь призвала граждан привиться от COVID-19. По ее словам, Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.

В тот же день заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что введение QR-кодов в транспорте и магазинах позволит защитить от коронавируса россиян из группы риска. Она напомнила, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем в местах скопления людей и представляет особую угрозу для людей со слабым иммунитетом и тех, кто не прошел вакцинацию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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