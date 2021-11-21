Автоэксперт назвал возможные причины ДТП с блогером Губденским

Аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где погиб блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, способствовали несколько причин. Их в беседе с РЕН ТВ 21 ноября перечислил автоэксперт Ян Хайцер.

По его словам, у автомобиля, которым управлял блогер, не было зимней резины. Также сказалась высокая скорость и эффект аквапланирования.

«Это когда дорога покрыта тонким слоем воды, такая водяная слизь. И машина перестает управляться, потому что потеряла сцепление с дорогой», — пояснил он.

По словам Хайцера, иномарка приподнялась над дорогой, и над ней было потеряно управление. После этого автомобиль развернулся вокруг собственной оси, сцепление оказалось потеряно, а машина полностью не управляема.

«И если бы это был трек, то может можно было что-то сделать, а вот в таком потоке это практически невозможно, и это всегда приводит к самым фатальным последствиям», — заключил автоэксперт.

Кроме того, роковую роль сыграли и летние шины, полагает он. В холоде такие шины становятся жесткими, теряя сцепления с дорогой. Чтобы избежать эффекта аквапланирования, нужно менять резину по сезону, соблюдать скоростной режим и водить аккуратно, добавил специалист.

20 ноября днем на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли. По предварительным данным, BMW превысил скорость, а водитель незадолго до аварии играл в шашки на дороге. Кроме того, автомобиль блогера был на летней резине. На машине не было видеорегистратора, страховки и номеров.

В аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

Друг блогера Роман Аскеев при этом утверждает, что возможной причиной аварии является плохая погода, поскольку погибший был «абсолютно прилежным, нормальным водителем».

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, авария могла произойти из-за аквапланирования или отключения системы стабилизации автомобиля. На дороге было много слякоти и воды, что усложнило управление автомобилем.