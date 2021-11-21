Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Болгары поддержали заявление своего президента о Крыме
Происшествия
Автобус загорелся в центре Москвы
Общество
В Казани возбудили дело из-за продажи контрафакта после отравления метанолом
Мир
МВД Франции отправило спецназ в Гваделупу для подавления беспорядков
Мир
Прощание девочки с Байденом на Дне благодарения назвали «приемом карате»
Наука
Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовую площадку космодрома Байконур
Мир
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
Общество
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Общество
Гонщик призвал лихачей гонять на специальных трассах
Общество
Избитый в метро Роман Ковалев сделал девушке предложение

Избитый в метро Роман Ковалев сделал девушке предложение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избитый в октябре тремя дагестанцами в метро Москвы парень сделал предложение девушке. Причем устроил это во время ночной экскурсии на ретро-поезде столичной подземки. Об этом 20 ноября сообщил Департамент транспорта города в Telegram-канале.

В России впервые за три года стали чаще жениться
В июле было заключено рекордное число браков за последние пять лет

«Помните героя Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро? Сегодня во время ночной экскурсии на ретро-поезде он сделал предложение своей девушке Анне», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что для росписи в московском метро есть «самая красивая станция» — «Маяковская». В конце августа там прошли первые свадьбы в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в популярных местах столицы.

Роман Ковалев 4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии был избит тремя уроженцами Дагестана Ибрагимом Мусалиевым, Гасаном Залибековым и Магамаали Ханмагомедовым.

Как рассказали очевидцы, трое мужчин начали вести себя агрессивно, когда Ковалев заступился за одну из пассажирок, сказав, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». В результате произошла драка, в ходе которой Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021