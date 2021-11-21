Избитый в метро Роман Ковалев сделал девушке предложение

Избитый в октябре тремя дагестанцами в метро Москвы парень сделал предложение девушке. Причем устроил это во время ночной экскурсии на ретро-поезде столичной подземки. Об этом 20 ноября сообщил Департамент транспорта города в Telegram-канале.

«Помните героя Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро? Сегодня во время ночной экскурсии на ретро-поезде он сделал предложение своей девушке Анне», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что для росписи в московском метро есть «самая красивая станция» — «Маяковская». В конце августа там прошли первые свадьбы в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в популярных местах столицы.

Роман Ковалев 4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии был избит тремя уроженцами Дагестана Ибрагимом Мусалиевым, Гасаном Залибековым и Магамаали Ханмагомедовым.

Как рассказали очевидцы, трое мужчин начали вести себя агрессивно, когда Ковалев заступился за одну из пассажирок, сказав, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». В результате произошла драка, в ходе которой Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.