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В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
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В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

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За прошедшие сутки прирост осадков в Москве составил 11 мм. По предварительным расчетам синоптиков, выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщили 20 ноября в метеобюро Москвы.

«За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ», — цитирует «Интерфакс» представителя метеоведомства.

Метеорологи напомнили, что в ноябре норма осадков в Москве составляет 58 мм.

20 ноября в Москве и Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега. Синоптики прогнозировали самый сильный снегопад, каких не было в течение последних 73 лет. Специалисты ожидали до четверти месячной нормы осадков.

Кроме того, в этот день в Москве был побит рекорд низкого атмосферного давления. Показания барометров опустились до 721,4 мм ртутного столба, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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