Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии
Крым на данный момент — часть России, таковы политические реалии, и этот вопрос ясен. Соответствующее сделал президент Болгарии Румен Радев в пятницу, 19 ноября.
Таким образом он прокомментировал требование Киева объяснить свои прежние слова о принадлежности полуострова, передает Mediapool.
При этом Радев подчеркнул, что считает присоединение Крыма к России в 2014 году аннексией и нарушением международного права.
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии нужно обязательно посетить российский Крым.
«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то, уверен, ему будет оказан теплый и радушный прием», — слова общественного деятеля передает «Газета.Ru».
18 ноября Радев, претендующий на второй президентский срок, напомнил, что Крым является частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом филологом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».
19 ноября в МИД Украины сообщили, что вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания Радева о российском Крыме. В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом страны его слов.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.