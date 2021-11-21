Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
BMW погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера был на летней резине
Мир
Роспотребнадзор сообщил о создании вместе с Израилем группы по борьбе с COVID
Мир
Лев Симба освоил профессию тележурналиста
Мир
Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии
Политика
Политолог счел популизмом слова Резникова об игре РФ с Западом в шахматы
Общество
Погибший в ДТП блогер установил мировой рекорд по драг-рейсингу на BMW
Мир
Пушков назвал призывы к революции в США «кашей из пустых лозунгов»
Общество
Минтруд исключил возможность лишения пособия из-за выигрыша в лотерею
Общество
Глава СКР взял на контроль дело о ДТП в Новой Москве с гибелью ребенка
Спорт
Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР

Военный эксперт Кравчук назвал уязвимое место украинской армии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подбор кадров в Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком политизирован, заявил военный эксперт Анатолий Кравчук телеканалу «Украина 24» 20 ноября.

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность, тем больше работает этот принцип», — заявил он.

Кравчук добавил: разве что для рядовых должностей этот принцип не работает, так как к политике эти люди никакого отношения не имеют.

«Но там нужно иметь преданность любому командиру. Фактически система одинакова», — отметил он.

15 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны находится в постоянной готовности обороняться. Бойцы готовы отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры, уточнила она.

11 ноября генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев перевооружать армию и готовиться «к народной войне». Он отметил, что военный потенциал России объективно выше, поэтому Украине нужно больше оружия и военной выучки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021