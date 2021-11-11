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Украинский генерал призвал готовиться к «народной войне» с Россией

Украинский генерал Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией
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Киеву для успешного противостояния Москве может помочь перевооружение армии, необходимо готовиться «к народной войне». Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Он отметил, что военный потенциал России объективно выше, чем у Украины, поэтому для победы в возможном конфликте с РФ Киеву надо перевооружаться современным оружием и поднимать уровень выучки.

«И быть готовым к народной войне», — заключил он в беседе с интернет-порталом «Исландия».

10 ноября экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор» и советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош призвал граждан быть готовыми к защите Украины. Он попросил украинцев «держать добровольческий строй» вне зависимости от политических взглядов.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности Россией тем, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. Она обвинила Киев в попытке создать условия для силового решения конфликта.

9 ноября журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшие пару дней Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в ноябре заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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