Лев Симба освоил профессию тележурналиста

Журналисты навестили в Танзании спасенного от живодеров льва Симбу. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

Хищник освоился в новом доме, а во время прогулки в вольере схватил установленную журналистами экшн-камеру и «отснял» небольшое видео.

Симба также хорошо питается. Спасший его зоозащитник Карен Даллакян, рассказал, что льву требуется каждый день около 10-12 кг мяса.

«Нам объяснили наши африканские коллеги, которые занимаются здоровьем львов: нельзя даже замороженное мясо ему, потому что в нем разрушаются полезные вещества, важные для африканского хищника. Поэтому он практически каждый день у нас ел парное мясо», — отметил Даллакян.

В марте 2020 года стало известно, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы», которые эксплуатировали его на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выкинули за ненадобностью.

Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян забрал львенка и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты.

В июле того же года зоозащитница Юлия Агаева заявила, что занимается организацией возвращения Симбы на родину. Первую в истории России официальную репатриацию зоозащитники согласовывали больше года, им удалось осуществить ее при участии Русской медной компании. Российские инвесторы специально построили вольер для Симбы на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро и гарантировали его содержание до конца 2022 года.

19 ноября стало известно, что Симба находится в центре реабилитации диких животных в Танзании, для него созданы «царские условия». У него есть отдельный вольер, свой бассейн, укрытие, везде разбросаны игрушки.