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Протесты против локдауна собрали в Вене 40 тыс. человек
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Протесты против локдауна собрали в Вене 40 тыс. человек

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Протесты против мер правительства Австрии по борьбе с коронавирусной инфекцией собрали около 40 тыс. человек в Вене в субботу, 20 ноября.

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При этом акции протеста прошли в целом мирно, сообщает ABC News.

Лидер оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль, выступившей одним из инициаторов мирных демонстраций против «корона-диктатуры», поблагодарил участников в видеообращении на своей странице в Facebook. Сам он не смог присутствовать, так как заразился коронавирусом вместе со своей семьей.

С 22 ноября в Австрии вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и не привитых. В рамках общенациональной блокировки будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, например, покупок в магазине, прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, в настоящий момент в ряде стран Евросоюза (ЕС) снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

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