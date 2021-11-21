Протесты против локдауна собрали в Вене 40 тыс. человек
Протесты против мер правительства Австрии по борьбе с коронавирусной инфекцией собрали около 40 тыс. человек в Вене в субботу, 20 ноября.
При этом акции протеста прошли в целом мирно, сообщает ABC News.
Лидер оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль, выступившей одним из инициаторов мирных демонстраций против «корона-диктатуры», поблагодарил участников в видеообращении на своей странице в Facebook. Сам он не смог присутствовать, так как заразился коронавирусом вместе со своей семьей.
С 22 ноября в Австрии вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и не привитых. В рамках общенациональной блокировки будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, например, покупок в магазине, прогулки и обращения в медицинские учреждения.
17 ноября эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, в настоящий момент в ряде стран Евросоюза (ЕС) снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.