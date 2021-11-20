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Рогозин указал на обеспокоенность РФ милитаризацией космоса со стороны США

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Госкорпорация «Роскосмос» обеспокоена тем, что Соединенные Штаты и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

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«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Таким образом гендиректор «Роскосмоса» заключил: Россия должна иметь противоспутниковое оружие. Это «очевидная вещь», подчеркнул Рогозин.

В том же эфире гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, и это не было секретом. Он добавил, что корпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Тем самым он подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

17 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проведенные Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу.

18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сожалеет о реакции Вашингтона на испытание Россией противоспутниковой системы. Она также упрекнула Штаты в лицемерии, ведь сам Вашингтон еще с 1950-х годов взял «четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий».

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