Фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире серии «Челленджер» Кубка Варшавы. Соревнования состоялись в субботу, 20 ноября.

По сумме двух программ спортсменка набрала 194,02 (69,24+124,78) балла, при этом в произвольной программе 15-летняя россиянка с ошибкой исполнила четверной тулуп, упала со второго аналогичного элемента и тройного риттбергера, пишет «Спорт-Экспресс».

Второе место заняла представительница Эстонии Нина Петрокина (64,92+123,94; 188,86), третье — фигуристка из Польши Екатерина Куракова (63,03+124,78; 187,80).

Хромых является серебряным призером этапа Гран-при в Италии (2021) и финала Кубка России (2021). Она тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее в этот день еще две воспитанницы Тутберидзе — Анна Щербакова и Алена Косторная — заняли первое и второе места соответственно на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции.

Щербакова по сумме короткой и произвольной программ набрала 229,69 балла. Косторная получила 221,85 балла. Третье место заняла японка Вакаба Хигучи, заработавшая 204,91 балла.