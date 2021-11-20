Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Курды устроили потасовку с журналистами в белорусском логистическом центре
Общество
На разбившемся в Москве BMW Губденского не было номерных знаков
Общество
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
Спорт
Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женских команд – 2026
Мир
В США назвали «ненужной провокацией» возможное создание баз на Украине
Спорт
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции
Армия
Подводники СФ провели учения с торпедной стрельбой в Баренцевом море
Общество
«Волонтеры Победы» навестили ветеранов Сталинградской битвы
Мир
Эстония начала установку временных заграждений на границе с РФ
Мир
Польские и литовские силовики попытались вытеснить в Белоруссию мигрантов

Фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире серии «Челленджер» Кубка Варшавы. Соревнования состоялись в субботу, 20 ноября.

Чуть не флип: попадут ли Щербакова и Косторная в финал Гран-при
У российских спортсменов есть шансы на два золота на этапе в Гренобле

По сумме двух программ спортсменка набрала 194,02 (69,24+124,78) балла, при этом в произвольной программе 15-летняя россиянка с ошибкой исполнила четверной тулуп, упала со второго аналогичного элемента и тройного риттбергера, пишет «Спорт-Экспресс».

Второе место заняла представительница Эстонии Нина Петрокина (64,92+123,94; 188,86), третье — фигуристка из Польши Екатерина Куракова (63,03+124,78; 187,80).

Хромых является серебряным призером этапа Гран-при в Италии (2021) и финала Кубка России (2021). Она тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее в этот день еще две воспитанницы Тутберидзе — Анна Щербакова и Алена Косторная — заняли первое и второе места соответственно на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции.

Щербакова по сумме короткой и произвольной программ набрала 229,69 балла. Косторная получила 221,85 балла. Третье место заняла японка Вакаба Хигучи, заработавшая 204,91 балла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021