Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции

17-летняя россиянка Анна Щербакова 20 ноября заняла первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции в Гренобле. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Щербакова по сумме короткой и произвольной программ набрала 229,69 балла (77,94 балла за короткую программу + 151,75 за произвольную).

На втором месте — россиянка Алена Косторная, которая получила 221,85 балла (76,44+145,41), на третьем — японка Вакаба Хигучи, заработавшая 204,91 балла (63,87+141,04).

Четвертое место получила Ксения Синицына, прокат которой судьи оценили в 198,76 балла (69,89+128,87).

Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября.

Ранее, 8 ноября, Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 236,78 балла.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).