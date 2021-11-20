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Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции
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Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями от победы на Гран-при во Франции

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Чемпионка мира Анна Щербакова, занявшая в субботу, 20 ноября, первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции, рассказала, что на произвольную программу выходила полная сил и была на 100% уверена в себе.

17-летняя россиянка по сумме короткой и произвольной программ набрала 229,69 балла. На втором месте — ее соотечественница Алена Косторная, которая получила 221,85 балла, а на третьем — японка Вакаба Хигучи, заработавшая 204,91 балла.

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«Я не согласна с тем, что сказали, сюда приехала заряженной. Естественно, я была сконцентрированной, может быть, поэтому так показалось. Но на произвольную программу я выходила полная сил, на шестиминутной разминке очень хорошо прыгала и была на 100% уверена в себе», — отметила фигуристка в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Щербакова обратила внимание на то, что ее немного выбила ошибка на лутце в начале программы. По ее словам, несмотря на переживания, она всё же выполнила все элементы.

Ранее, 8 ноября, Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 236,78 балла.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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