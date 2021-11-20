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В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

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В Финляндии начали обсуждать вопрос строительства заграждений на границе с Россией, чтобы не допустить пересечения мигрантами рубежей государства в обход контрольно-пропускных пунктов. Об этом 20 ноября сообщается на портале телерадиокомпании Yle.

Как говорится в статье, данная тема была поднята, когда бывший министр внутренних дел и депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о возведении заграждений на восточной границе. Политик напомнил, что аналогичные заборы уже начали строить в Польше, Литве и Эстонии в связи со скоплением мигрантов на границе этих стран со стороны Белоруссии.

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При этом эксперты, по данным журналистов, сочли идею смехотворной и неосуществимой из-за отсутствия на финской границе необходимой инфраструктуры, в частности дорог.

Заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle также высказал мнение, что установка заграждений на госгранице нецелесообразна, однако это может быть актуально в непосредственной близи от пограничных пунктов. При этом он подчеркнул, что речь в таком случае идет о решении политического характера.

Накануне сообщалось, что эстонские военные совместно с полицейскими и сотрудниками погранохраны республики начали строительство временных заграждений на границе с Россией. Как стало известно, к вечеру 21 ноября планируется отремонтировать участок границы протяженностью 2,5 км, который активно использовался мигрантами для незаконных переходов границы.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы. Минск причастность к кризису категорически отвергает.

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