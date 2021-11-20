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Эдгард Запашный отреагировал на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске

Дрессировщик Эдгард Запашный назвал неприемлемыми издевательства над животными
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Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный назвал неприемлемыми издевательства над животными. Об этом он заявил «Известиям» 20 ноября, комментируя ситуацию с убийством кота Кузи живодерами в Северодвинске.

Артист указал на роль воспитания в отношении людей к животным.

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«Раньше в школах были зооуголки, нас водили в зоопарки, чтобы рассказывать и показывать животных», — рассказал он.

Запашный признался, что сам он не проходит мимо брошенной собаки или мимо кошки, к которой привязана банка на леске. Однако сегодня общество отдаляется от животных.

«Моя позиция конечно неизменна. Издевательство над животными не приемлемо, в присутствии ребенка — тем более», — сказал он.

Дрессировщик выразил удовлетворение, что дело об убийстве кота дошло до полиции, а виновники будут наказаны. Это не первое уголовное дело о жестоком обращении с животными, судебная практика существует, напомнил Запашный.

«Я очень рад, что большое количество адекватных людей консолидировалось вокруг этой проблемы», — заключил он.

Вызвавшее общественный резонанс жестокое убийство кота Кузи было совершено в начале октября. В преступлении подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца парочка выкрала у матери Лаврентьева, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным пара снимала на видео и выкладывала в интернет.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием жесткого приговора обоим подозреваемым. Оставить подпись можно в котокафе в крупных городах страны или в интернете.

1 октября полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на фоне произошедшего призвала бороться с живодерами.

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