Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе

Иранские военные задержали в Персидском заливе иностранный корабль по подозрению в попытке контрабанды 150 тыс. л топлива, сообщает гостелевидение страны.

Отмечается, что военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали иностранное судно у берегов провинции Хормозган на юге страны. Военные конфисковали 150 тыс. л топлива, в отношении 11 членов экипажа корабля начато расследование. Кому принадлежит задержанный корабль, не уточняется, также не названо гражданство экипажа.

3 ноября ВМС Ирана сообщили о предотвращении попытки захвата вооруженными силами США иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. Отмечалось, что американцы преследовали танкер с применением нескольких вертолетов и кораблей. В свою очередь Пентагон опроверг заявление перехватить нефтяной груз и обвинил иранские силы в захвате торгового судна в международных водах Оманского залива.