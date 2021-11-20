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Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе

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Иранские военные задержали в Персидском заливе иностранный корабль по подозрению в попытке контрабанды 150 тыс. л топлива, сообщает гостелевидение страны.

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Отмечается, что военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали иностранное судно у берегов провинции Хормозган на юге страны. Военные конфисковали 150 тыс. л топлива, в отношении 11 членов экипажа корабля начато расследование. Кому принадлежит задержанный корабль, не уточняется, также не названо гражданство экипажа.

3 ноября ВМС Ирана сообщили о предотвращении попытки захвата вооруженными силами США иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. Отмечалось, что американцы преследовали танкер с применением нескольких вертолетов и кораблей. В свою очередь Пентагон опроверг заявление перехватить нефтяной груз и обвинил иранские силы в захвате торгового судна в международных водах Оманского залива.

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