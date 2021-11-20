Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

Волна COVID-19 в России начала отступать, заявил вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Он напомнил, что максимальные показатели по заболеваемости оперативный штаб фиксировал в начале ноября. С тех пор ежесуточный показатель стал снижаться.

Бутенко полагает, что сохранение такой тенденции в течение одной-двух недель позволит сделать вывод об улучшении эпидемиологической обстановки.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19. — «Известия») хорошая…Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — сказал эксперт радио Sputnik 20 ноября.

В то же время Бутенко отметил, что пандемия не завершится со спадом очередной волны, поэтому россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

По словам вирусолога, необходимо брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Такой подход позволил КНР достичь серьезных успехов в борьбе с пандемией.

21 октября Бутенко рассказал, что появление новых штаммов коронавируса неизбежно, но, несмотря на то что они будут мутировать, не все из них могут быть более опасными и агрессивными. По его словам, новые генотипы могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения.

На фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса эксперты и врачи отмечают важность вакцинации, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться об окружающих. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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