Посольство РФ в США положительно оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

Российское посольство в Вашингтоне ответило на комментарий пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об усилиях по мирному разрешению конфликта в Донбассе. Об этом дипломаты написали 20 ноября на странице посольства в Facebook.

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду на то, что американские власти окажут влияние на стратегического партнера для выполнения им обязательств в координации с Донецком и Луганском.

18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ отметил, что украинский кризис пока далек от завершения и остается одним из наиболее острых для России. Он добавил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.

По мнению главы государства, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно настойчиво и энергично продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме.

Псаки поприветствовала слова Путина о необходимости мирного урегулирования конфликта в восточной Украине в соответствии с минскими договоренностями. В ходе брифинга она также добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности «поддерживать диалог для решения многих разногласий» между Москвой и Вашингтоном.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.