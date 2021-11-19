США поприветствовали слова Путина о мирном решении конфликта в Донбассе

Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом 19 ноября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей», — заявила она в ходе брифинга.

Затрагивая тему развития американо-российских отношений, она от лица Вашингтона выразила согласие с российским лидером в том, что двум странам необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.

Ранее, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин отметил, что украинский кризис пока далек от завершения, он остается одним из наиболее острых для России. Он добавил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж. Тем не менее, по мнению главы государства, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно настойчиво и энергично продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил о непонимании действий Москвы в связи с приписываемыми Вооруженным силам РФ перемещениями на границе с Украиной. Также министр призвал РФ «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений».

В переговоры по решению внутриукраинского кризиса вовлечены Париж и Берлин. Накануне МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана из-за искажения подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

Из переписки следует, что МИД РФ выслал Берлину и Парижу российский проект совместного итогового заявления «с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», отметив, что создание такого документа Лавров и зарубежные коллеги обсуждали ранее.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Примечательно, что за последнее время западные СМИ стали активнее распространять данные о якобы военной активности России. Так, 11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

11 октября Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.