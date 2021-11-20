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Глава МИД Венгрии назвал позорной позицию Брюсселя по миграционному вопросу
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Глава МИД Венгрии назвал позорной позицию Брюсселя по миграционному вопросу

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Позиция Европейской комиссии по миграционному вопросу странная и постыдная, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на региональной конференции по миграции в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило венгерское издание Magyar Nemzet.

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«Десятки тысяч людей стекаются на континент с юга, юго-востока и востока в результате политики Брюсселя», — отметил Сийярто.

Такое заявление он сделал в четверг, 18 ноября, на фоне давления ЕС и левых сил на страны Вишеградской группы, в частности на Польшу. Сийярто отметил, что сейчас поляки «героически защищают» границы Евросоюза.

По его словам, Брюссель готов финансировать всё, что увеличивает иммиграционное давление, но он не желает поддерживать что-либо, что могло бы уменьшить проблему и «защитить население Европы от этой угрозы»

По мнению политика, Западные Балканы находятся в странной ситуации, потому что мигранты прибывают через страну ЕС и хотят уехать в ЕС.

«Пришло время для того, чтобы Европейская комиссия наконец поддержала страны Западных Балкан в их стремлении защитить себя и, следовательно, нас всех от миграционного давления», — заявил Сийярто, добавив: не стоит ждать, что государства Западных Балкан в одиночку остановят миграцию, в то время как европейская интеграция стоит на месте.

Ранее, 18 ноября, премьер Польши Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

Кроме того, Европейская комиссия и Германия отклонили предложение Белоруссии о том, чтобы страны Европейского Союза приняли 2 тыс. мигрантов, находящихся на ее территории. А Соединенные Штаты обвинили Минск в использовании мигрантов в качестве «пешек в своих усилиях по подрыву» ситуации в ЕС.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза, и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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