Минздрав Украины проверит центр анонимной вакцинации

Минздрав Украины проверяет информацию об анонимном центре вакцинации против коронавируса в Закарпатской области. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала «Завтра с 1+1» в пятницу, 19 ноября.

«Это фейк, никто не знает, что там открыли в Закарпатье, мы проверяем. Не знаю, кто там что себе надумал — мы проверим информацию, вчера я говорил об этом с директором департамента. Никакой анонимности не предусмотрено. Мы хотим видеть все, что вносится в электронную систему здравоохранения», — сказал Ляшко.

17 ноября, руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор рассказал о социальном проекте в городе Ужгород по анонимной вакцинации граждан. Официально прививку на Украине делают по номеру паспорта или ИНН. Шандор предложил альтернативу тем, кто купил фальшивый сертификат о вакцинации, а потом решил привиться.

Он заявил, что социсследование выявило более четырех тысяч фальшивых сертификатов на руках у жителей, причем рост их числа спровоцировало введение обязательной вакцинации для государственных служащих, работников сферы образования, медицины и культуры.

«Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», — приводит слова Шандора портал Zaxid.net.

Врач-инфекционист Виктор Петров добавил, что в кабинете есть все вакцины, одобренные украинским минздравом. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.

5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что украинцев, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, наградят денежной выплатой в 1 тыс. гривен. Украинский лидер рассказал о специальной программе взаимной поддержки, согласно которой сферы бизнеса, которые пострадали от карантина больше, чем другие, — развлекательный, спортивный и транспортный секторы экономики — будут постепенно стимулироваться вакцинированными гражданами.

Украина начала вакцинацию в конце февраля. По данным Минздрава, в стране привиты более 12,5 млн граждан, около 9,3 млн из которых полностью завершили вакцинацию.