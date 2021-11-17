На Украине открылся пункт вакцинации для людей с фейковыми сертификатами

На Украине в Ужгороде открыли кабинет анонимной вакцинации от COVID-19 для граждан с поддельными сертификатами о наличии прививки. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил врач-инфекционист Виктор Петров, отмечает «Страна.ua».

Сделать прививку анонимно в кабинете, открывшемся в Ужгороде на улице Восточная, смогут украинцы, которые внесены в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделали, то есть приобрели поддельные электронные сертификаты об иммунизации, говорится в статье.

«Чтобы вакцинироваться, даже не нужно будет указывать свои личные данные, в частности фамилию, имя, отчество, дату рождения, свой телефон. Чтобы можно было каким-то образом вести медицинскую документацию, вам необходимо будет придумать либо номер, либо имя и подписать информированное согласие, которое вы должны будете отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину», — рассказал Петров.

По словам специалиста, в кабинете есть все вакцины, одобренные украинским минздравом. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.

Ранее, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что украинцев, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, наградят денежной выплатой в 1 тыс. гривен.

Украинский лидер рассказал о специальной программе взаимной поддержки, согласно которой сферы бизнеса, которые пострадали от карантина больше, чем другие, — развлекательный, спортивный и транспортный секторы экономики — будут постепенно стимулироваться вакцинированными гражданами.

При этом в Киеве 3 ноября прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения «красной зоны» карантина при наличии большого количества вакцинированных.