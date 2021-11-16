Зеленский пообещал украинцам 1 тыс. гривен за полный курс вакцинации

Денежной выплатой в 1 тыс. гривен наградят на Украине тех, кто пройдет полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, размещенном 15 ноября на его странице в соцсети Facebook.

Украинский лидер рассказал о специальной программе взаимной поддержки, согласно которой сферы бизнеса, которые пострадали от карантина больше, чем другие — развлекательный, спортивный и транспортный секторы экономики — будут постепенно стимулироваться вакцинированными гражданами.

«Каждый, кто сделал две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение «Дiя» («Действие» — Ред.). За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине», — рассказал Зеленский.

Программа лояльности для привитых украинцев стартует 19 декабря. До конца 2021 года и в начале 2022 году на ее реализацию выделят около 6 млрд гривен. Для тех, кто не пользуется смартфоном, предусмотрены альтернативные варианты выплаты тысячи гривен ($38 или около 2750 рублей), так как программа будет действовать не один месяц.

При этом в Киеве 3 ноября прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны, чтобы заявить о своих правах и недопустимой дискриминации по медицинским показателям.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения «красной зоны» карантина при наличии большого количества вакцинированных.