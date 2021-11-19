Минск сравнил ситуацию на границе с преддверием Великой Отечественной

Наращивание воинских контингентов и техники вдоль западных границ Белоруссии напоминает события перед Великой Отечественной войной, заявил в пятницу, 19 ноября, глава минобороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera, выдержки из которого приводит агентство БелТА.

«На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: «Для чего вы это делаете?» Ответ: «Для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию». Хорошо, поверили. Начала [Германия] подтягивать войска. «А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?» <...> Нагло врали. Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — отметил министр.

По словам главы белорусского оборонного ведомства, есть вероятность, что сейчас происходит тоже самое, и, как военный человек, он видит в этом «комплекс мероприятий подготовки к войне».

«А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они [на Западе] говорят о российской угрозе. Да неправда всё это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве, Россия — наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом», — заметил Хренин.

Хренин усматривает в последнее время явные нападки на Белоруссию со стороны Польши, стран Балтии и Украины.

«Это нас очень тревожит <...>. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются», — пояснил он.

По его мнению, западные страны-соседи Белоруссии за последние несколько лет резко нарастили интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки. В частности, увеличилась численность личного состава и техники, проводится совершенствование инфраструктуры.

«Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на 10 ведутся работы. Изучается инфраструктура, совершенствуются дороги, на законодательном уровне разрабатываются документы — так называемый военный Шенген», — уточнил министр.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором говорится, что Польша закроет железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. В документе в том числе упомянуто «множество актов агрессии», имевших место в последнее время возле пограничного перехода в Кузнице.

9 ноября Польша приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.