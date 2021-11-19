В РФ в 2021 году зафиксировали более 15 тыс. природных пожаров

В России в 2021 году было зарегистрировано более 15 тыс. природных пожаров на площади свыше 10 млн га. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«При этом режим ЧС в лесах муниципального характера вводился 68 раз в 23 субъектах Российской Федерации, регионального характера — в 8 субъектах и межрегионального — в 5», — цитирует заявление Чуприяна пресс-служба ведомства.

По его словам, в пожароопасном сезоне 2021 года органами госпожнадзора ведомства за допущенные нарушения ряда мер пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 24,7 тыс. россиян, 3,5 тыс. должностных и 675 юридических лиц, а также 891 орган местного самоуправления.

Также комиссия кабмина рассмотрела вопросы реагирования на лесные пожары. Уточняется, что ежегодно сотрудники МЧС РФ задействованы в тушении лесных пожаров.

Так, летом 2021 года от МЧС РФ привлекло к данным работам почти 50 тыс. человек и 11 тыс. единиц техники. При этом 38 воздушных судов, находящихся в ведении МЧС, совершили почти 2 тыс. вылетов, выполнили около 6 тыс. сбросов общим объемом около 32 тонн воды.

Вместе с тем наиболее трудные очаги возгорания министерство отнесло к категории пожаров на особо охраняемых территориях. Так, в заповедниках накапливается большое количество горючей биомассы, которая в ряде случаев является причиной длительного и неконтролируемого распространения огня.

«Для координации действий и повышения оперативности реагирования на природные пожары принято решение о совершенствовании системы мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Площадь лесных пожаров в РФ начала резко увеличиваться в июле. К 20 июля в РФ было зафиксировано 18 тыс. лесных пожаров. Возгорания были зафиксированы на территории более 10 млн га, свидетельствовали данные информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз).

Также в июле наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Якутии. За три летних месяцы площадь природных пожаров в регионе составила 18,2 млн га.

Предыдущий рекорд по площади пожаров в Якутии был установлен в 2020 году, когда было уничтожено 18,1 млн га сообщал в сентябре глава лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

27 сентября глава республики Айсен Николаев сообщил, что ущерб лесному фонду республики составляет 1,6 млрд рублей. Этим летом было ликвидировано 535 очагов возгораний на площади 3 262 889,8 га. В борьбе с огнем участвовали 25 727 человек, было использовано 1397 единиц тяжелой техники.

18 августа первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных пожаров в Якутии. Он отметил, что пожары также были вызваны жаркой погодой в регионе.